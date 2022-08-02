Материнская плата MSI MEG X670E GODLIKE получит 27 фазную систему питания VRM

Компания MSI анонсировала материнскую плату MSI MEG X670E GODLIKE для новейших процессоров AMD Ryzen 7000.

В сети появилось изображение печатной платы MEG X670E GODLIKE, а также раскрыты его характеристики.

MSI MEG X670E GODLIKE получит 24+2+1 фаз питания (105 А) VRM. На плате имеются двойные 8-контактные разъемы питания для процессора, четыре слота DIMM DDR5 (до 128 ГБ) с поддержкой DDR5-5600+. Есть три слота x16 PCIe Gen 5 (x16/x8/x8), четыре слота M.2, радиаторы M.2 Shield Frozr для накопителей M.2. Разъемы PCIe усиленные, также есть 8 портов SATA III, два порта USB 3.2 Type-C Gen 2 (с зарядкой PD 60 Вт) и многое другое. Размеры платы следующие: 305 x 288 мм.

На материнской плате также есть множество разъемов для вентиляторов, RGB-подсветки и других разъемов.

С нетерпением ожидаем окончательный дизайн платы MSI MEG X670E GODLIKE и запуск процессоров AMD Ryzen 7000.
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