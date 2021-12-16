Материнская плата MSI MEG Z690 Godlike оценена в $2100

Компания MSI пополнила ассортимент системных плат топовой моделью MEG Z690 Godlike, основанной на чипсете Intel Z690 для CPU Alder Lake-S. Новинка типоразмера E-ATX характеризуется 3,5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном, динамиком, 22-фазной подсистемы питания, двумя разъёмами USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит), двумя разъёмами PCIe 5.0 x16, четырьмя разъёмами для оперативной памяти (до 128 ГБ памяти DDR5 с частотой до 6666+ МГц), усиливающей пластиной, массой в 3 килограмма, комплектной оперативной памятью DDR5 Kingston FURY Beast на 32 ГБ и СЖО MSI MEG CoreLiquid S360. Цена платы составляет 2100 долларов. Продажи стартуют в начале следующего года.