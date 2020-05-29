Материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WIFI появилась в продаже

Материнская плата MSI MPG Z490 Gaming Carbon WIFI появилась в продаже на российском рынке. Компания разработала продукт обеспечивающий надежность даже при экстремальных нагрузках. 12 фаз питания с агрессивным дизайном радиаторов позволят разогнать топовые процессоры компании Intel.

Плата имеет ATX форм-фактор, 4 разъема оперативной памяти DDR4 с поддержкой до 128 Гб. Три полноразмерных слота PCIe 3.0 x16, два слота PCIe 3.0 x4 M.2 и шесть SATA портов. Расширенные функции по разгону, удобный BIOS, RGB подсветка и многое другое. Стоимость материнской платы начинается от 25 тысяч рублей.

Задняя панель предлагает LAN порт Realtek RTL8125B 2.5 G Ethernet, модуль Intel AX201 Wi-Fi 6 с поддержкой BT 5.1, порт PS/2. Один USB 3.2 G2 Type-C, четыре USB 3.2 G2 Type-A и два порта USB 2.0. Аудиокодек Realtek ALC1220 HD питает пять аудиоразъемов 3,5 мм и оптический выход S/PDIF, DisplayPort и HDMI.
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