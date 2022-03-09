Материнская плата MSI Ready с WS WRX80 для Ryzen Threadripper PRO 5000

MSI готовится представить материнскую плату WS WRX80 для процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO для рабочих станций. Плата, входящая в линейку MSI PRO компании, основана на чипсете AMD WRX80, оснащена процессорным сокетом sWRX8 и поставляется с заводской поддержкой процессоров Ryzen Threadripper PRO 5000WX на базе архитектуры «Zen 3», а также процессоры Threadripper 3000WX «Zen 2» предыдущего поколения. Построенная в форм-факторе E-ATX, плата получает питание от 24-контактного разъема ATX, двух 8-контактных разъемов EPS и двух 6-контактных разъемов PCIe. В нем используется дорогая 14-слойная печатная плата, а решение CPU VRM состоит из 11 фаз с использованием силовых каскадов на 105 А.

Сокет sWRX8 окружен восемью модулями DDR4, каждый из которых имеет выделенный путь 1DPC к 8-канальному интерфейсу памяти процессора. Имеется семь слотов PCI-Express 4.0 x16, все они подключены к процессору и работают с полной пропускной способностью x16. Может быть до четырех слотов M.2 NVMe с проводкой PCI-Express 4.0 x4 с прилагаемой картой M.2 на PCIe с четырьмя дополнительными слотами M.2. Другие варианты хранения включают два порта U.2 и восемь SATA 6 Гбит/с. Варианты сети включают 10 GbE, 2,5 GbE и Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2. Также имеется микросхема удаленного управления ASpeed ​​AST2600 BMC IPMI с выделенным портом управления 1 GbE. USB-подключение включает порты USB 3.2 Gen 2x2 20 Гбит/с.