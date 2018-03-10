Материнская плата MSI Z390 была замечена в AIDA64

Мы все уже знаем про чипсеты B360, H310, но, что более важно, материнские платы на чипсете H370 для процессоров Coffee Lake начнут поставляться в апреле. Однако в отношении чипсета Z390 все было тихо. Возможно, вы помните, что сразу после выпуска Z370 появились данные, что Intel выпустит еще один чипсет материнской платы Z390.Первоначально Z390 был чипсетом для 8-ядерного процессора на базе Coffee Lake, который был слухом, который позже был исчерпан. В какой-то момент в ASRock также просочились некоторые данные о Z390 , в частности, ASRock Z390 Pro4 - ASRock Z390M-ITX / ac - и Z390M Pro4.