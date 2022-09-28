Материнская плата NZXT N7 Z790 оценена в $300

Компания NZXT пополнила ассортимент системных плат моделью NZXT N7 Z790 для новых чипов Intel Core тринадцатого поколения. Новинка характеризуется модульным металлическим кожухом, поддержкой интерфейса PCIe 5.0 для графического адаптера, 19-фазной подсистемой питания VRM по схеме 16+1+2, поддержкой до 128 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой до 6000 МГц (в разгоне с профилями Intel XMP 3.0), одним разъемом PCIe 5.0 x16, двумя PCIe 4.0 x16 и одним PCIe 3.0 x1, тремя слотами M.2 для твердотельных NVMe-накопителей PCIe 4.0, четырьмя портами SATA III, семью разъемами USB, одним USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, одним 2,5-гигабитный сетевым разъёмом, а также поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Плата станет доступна для покупки в четвёртом квартале 2022 года по рекомендованной цене в 300 долларов.