Материнская плата от Asus

Asus выпустила новую материнскую плату LGA1151 с чипсетом C246. Плата питается от 24- и 8-контактного разъема питания, а процессор - от 9-фазной VMS. Разъем LGA1151 подключен к четырем слотам DDR4 Dimm, которые принимают максимум 128 гигабайт двухканальной памяти. Сверху вниз на материнской плате находятся слоты расширения: два слота pci-express 3.0-x16, один слот pci-express 3.0-x1 и один слот pci-express 3.0-x4.

Печатная плата имеет два слота m.2-22110, которые подключены через интерфейс pci-express 3.0 x4 и sata, и один порт u.2. Сетевые контроллеры Intel i211-AT и i219-LM обеспечивают два гигабитных Ethernet-соединения. Аудио обеспечивается микросхемой Realtek ALC1220S. Четыре порта usb3.1 gen2, включая один type-c, и шесть портов usb3.1 gen1. На задней панели также есть один порт HDMI и один порт дисплея.