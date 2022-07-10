Материнские платы ASUS Z690 получают поддержку процессоров Intel Raptor Lake

ASUS подтвердила, что выпустит новое обновление BIOS для материнских плат чипсета Z690 для поддержки грядущих процессоров линейки Intel Raptor Lake. Обновления BIOS будут доступны для загрузки через веб-сайт ASUS. В то время как ASRock поддерживает новейшие процессоры Intel на материнских платах Z690, H670, B660 и H610, ASUS выпускает обновление только для своих плат на чипсете Z690.

Список материнских плат которые получат обновленный BIOS приведен ниже и включает платы серии ROG, ROG STRIX, ProArt, PRIME и TUF GAMING.

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