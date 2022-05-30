Материнские платы BIOSTAR Socket AM4 получили обновление AGESA V2 1.2.0.7

BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, графических карт и устройств хранения данных, объявил о выпуске последнего обновления прошивки AMD AGESA 1.2.0.7 для BIOS. Последнее обновление прошивки BIOSTAR нацелено на материнские платы на базе AM4 серий 500, 400 и 300 с последним обновлением прошивки AMD AGESA 1.2.0.7 BIOS. Новый патч BIOS всесторонне решает все основные и второстепенные проблемы линейки AMD AM4, включая проблему зависания с fTPM на платформе AMD Ryzen. Кроме того, обновление BIOS также обеспечивает полную совместимость с последними выпусками Ryzen 2022, включая совершенно новый процессор Ryzen 7 5800X3D. Материнские платы BIOSTAR серий B550/A520/B450/A320 в настоящее время получают полное обновление BIOS AGESA 1.2.0.7 и BIOSTAR планирует в ближайшее время расширить поддержку BIOS для своих материнских плат серий X570/X470/X370/B350.