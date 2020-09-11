Материнские платы Biostar AMD AM4 получили обновление BIOSа

Компания Biostar подготовила новое обновление BIOSa для материнских плат чипсета AMD AM4. Обновление BIOS AGESA Combo V2 PI 1.0.8.1 предлагает улучшенные возможности разгона памяти и более широкую совместимость модулей памяти. Добавлена настройка конфигурации канала PEX16_1.

Оптимизирована память DDR4 с настройками частоты до 6000 МГц. Материнские платы которые получат обновление: RACING X570GT8, RACING X570GTA, RACING X570GT, RACING B550GTA, RACING B550GTQ, B550MH и A520MH. Проверьте доступность обновления на странице продукта вашей материнской платы и загрузите соответствующую версию BIOS.
Комментарии и отзывы Biostar BIOS AGESA Combo V2 PI 1.0.8.1
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