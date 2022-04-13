Материнские платы GIGABYTE Z690 AERO D и Z690 AERO G получили награду Red Dot Design Awards

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY, ведущий производитель материнских плат и видеокарт, объявила сегодня о том, что две материнские платы Z690 AERO D и Z690 AERO G получили награду Red Dot Design Awards 2022 за надежность, качество и оптимальный дизайн.

Новейшая серия Z690 AERO идеально раскрывает экстремальную производительность процессоров нового поколения и обеспечивает выдающиеся тепловые характеристики для обеспечения стабильной работы системы. Благодаря поддержке новейшего PCIe 5.0 линейка Z690 AERO, удовлетворяет требованиям высокоскоростной полосы пропускания графических карт следующего поколения, а с другой стороны, обеспечивает оптимизированное качество передачи сигнала. Линейка оснащена четырьмя слотами PCIe 4.0 M.2 с броневой конструкцией, чтобы предложить создателям достаточный объем памяти с оптимальным охлаждением, не беспокоясь о тепловом дросселировании при высокоскоростной работе. Z690 AERO G оснащен отмеченной технологией VisionLINK, которая позволяет передавать данные и видео на основе интерфейса USB Type-C и обеспечивает подачу питания до 60 Вт для перьевых дисплеев высокого класса. VisionLINK TB на Z690 AERO D — это усовершенствованная версия технологии VisionLINK, которая поддерживает все функции Thunderbolt 4 и блок питания мощностью 60 Вт. Кроме того, функции 2,5-гигабитного Ethernet, сети Intel WiFi 6E 802.11ax, USB 3.2 Gen2x2 и переднего интерфейса Type-C также помогают авторам значительно повысить эффективность своей работы.