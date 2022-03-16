Материнские платы GIGABYTE поддерживают новейшие процессоры Ryzen

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY, объявила сегодня о том, что материнские платы X570, B550, A520, X470, B450 и A320 будут поддерживать новейшие процессоры серий Ryzen 5000 и Ryzen 4000 без обновления BIOS. Пользователи могут настроить свою систему в соответствии с личным бюджетом, требованиями к производительности и привычной конфигурации, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами материнских плат GIGABYTE.

Новые выпущенные процессоры AMD, в том числе Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 4600G и Ryzen 5 5500, Ryzen 5 4500, Ryzen 3 4100, предлагают пользователям более широкие возможности с различной производительностью и ценовым сегментом. Для полной поддержки и раскрытия всех преимуществ новых процессоров материнские платы GIGABYTE X570, B550, A520, X470, B450 и A320 поставляются на рынок с последней версией BIOS. Пользователи могут либо получить оптимальную производительность на материнских платах серии X с процессорами Ryzen 7 5700X, либо создать конкурентоспособную по цене платформу из материнских плат серии A с процессорами Ryzen 3 4100.

В дополнение к новейшей поддержке BIOS, материнские платы GIGABYTE отличаются высочайшей производительностью и долговечностью благодаря качественным конструкциям повышенной мощности, оптимизированным тепловым комплектующим, технологии Ultra Durable, полностью твердотельным конденсаторам, технологии интеллектуальных вентиляторов, которые обеспечивают выдающуюся производительность и продлевают срок службы продукта за счет снижения температуры и сохранение энергии.

Материнские платы с чипсетом AMD A320 пока не поддерживают процессоры Ryzen 5 5500 из-за ограничений кода AMD BIOS.