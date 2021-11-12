Материнские платы Intel B660 не будут поддерживать PCIe 5.0

ASUS PRIME B660-PLUS D4 была случайно отправлена ​​вместо материнской платы ASUS Z690 рецензенту для тестирования Alder Lake. Рецензент предоставил VideoCardz изображения упаковки продукта, на которых четко видна этикетка, указывающая на поддержку PCIe 4.0. Это стало неожиданностью, поскольку процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения включают в себя подключенные линии PCIe 5.0, отдельные от набора микросхем. Чипсет B660 будет нацелен на рынок среднего уровня, поэтому отсутствие поддержки PCIe 5.0 на этой конкретной материнской плате может быть мерой сокращения затрат или искусственного разделения.

Ожидается, что первые потребительские видеокарты и твердотельные накопители PCIe 5.0 появятся не ранее 1 полугодия 2022 года и, вероятно, будут стоить значительно дороже, поэтому исключение поддержки может иметь смысл для более бюджетной платформы. Intel также готовится к выпуску высокопроизводительного набора микросхем H670, который, как ожидается, будет включать поддержку PCIe 5.0.
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