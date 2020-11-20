Материнские платы MSI X570, B550 и A520 получат поддержку функции AMD Smart Access

MSI объявила, что материнские платы 500-ой серии будут поддерживать новую функцию памяти AMD Smart Access. Новая функция предлагает прирост производительности если использовать связку процессора AMD Ryzen 5000 и видеокарты Radeon RX 6000.

При использовании памяти AMD Smart Access пропускная способность PCIe используется для расширения канала для использования памяти, что в свою очередь является узким местом, тем самым производительность увеличится.

В среднем, прирост производительности должен составить от 6% до 11%. Материнские MSI X570, B550 и A520, а их всего 32, получат поддержку функции через обновление BIOS. Напоминаем, для того чтобы функция работала, необходима система с процессором Ryzen 5000 и графическим процессором серии Radeon RX 6000.

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