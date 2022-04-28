Материнские платы MSI разблокируют разгон BCLK на процессоре Ryzen 7 5800X3D

Официально, новый процессор AMD Ryzen 7 5800X3D не поддерживает разгон, но многочисленные пользователи и энтузиасты продемонстрировали, что можно увеличить тактовую частоту чипа, увеличив значение BCLK. Некоторые экземпляры могут даже преодолеть отметку 5 ГГц, но средний разгон ближе к диапазону 4,7-4,8 ГГц. MSI вскоре выпустит новый BIOS для некоторых плат на основе прошивки AGESA 1.2.0.7, включая серии MEG X570 Godlike, Ace и Unify. Это материнские платы MSI с внешним тактовым генератором, поэтому только они поддерживают разгон BCLK.

На просочившихся изображениях, мы видим Ryzen 7 5800X3D, разогнанный до 4,87 ГГц при напряжении 1,328 В путем повышения BCLK на 107 МГц. Этого было достаточно, чтобы улучшить однопоточную оценку Cinbench R23 на 7,5% и многопоточную оценку на 5%. Помимо разгона BCLK, новый BIOS также устранит проблему fTPM, которая вызывает зависание игры, и представит поддержку новейших процессоров Ryzen для материнских плат серии 300.
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