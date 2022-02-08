Материнские платы Supermicro W680 для будущих процессоров Intel Alder Lake Mainstream Xeon выставлены на продажу

С точки зрения цены, материнские платы W680 поставляются либо в оптовом, либо в розничном варианте, причем первый вариант дешевле. MBD-X13SAE-B стоит 417,29 евро оптом и 424,30 евро поштучно, тогда как MBD-X13SAE-F стоит 465,21 евро оптом и 468,70 евро по отдельности. В то время как материнские платы указаны с поддержкой ECC, которая должна быть доступна для процессоров Xeon, память DDR5 поставляется с встроенной поддержкой ECC, что не одно и то же. У немецкого ритейлера есть дополнительный вариант MBD-X13SAV-LVDS, который указан за 372,95 евро.
Что касается того, чего ожидать от грядущей линейки процессоров Intel Alder Lake Xeon, то из просочившихся слайдов мы уже знаем , что процессоры Xeon W-3300 будут иметь различные конфигурации TDP, начиная со 125 Вт. Каждый ЦП будет иметь 20 линий PCIe Gen 4. Ожидается, что новая архитектура ядра обеспечит 20-процентное увеличение однопоточной производительности по сравнению с существующими процессорами Rocket Lake. Процессоры Alder Lake должны обеспечивать 16 линий PCIe Gen 5, в то время как набор микросхем должен иметь несколько (24) линий PCIe Gen 4, доступных для самой платформы.