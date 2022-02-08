Материнские платы Supermicro W680 для будущих процессоров Intel Alder Lake Mainstream Xeon выставлены на продажу

Недавно европейские розничные продавцы начали продавать материнские платы Supermicro W680, предназначенные для поддержки процессоров Intel Alder Lake Xeon. Платы W680 включают в себя MBD-X13SAE и MBD-X13SAE-F. Обе материнские платы имеют сокет LGA 1700 и будут иметь форм-фактор ATX вместе с четырьмя модулями ECC DRAM.

С точки зрения цены, материнские платы W680 поставляются либо в оптовом, либо в розничном варианте, причем первый вариант дешевле. MBD-X13SAE-B стоит 417,29 евро оптом и 424,30 евро поштучно, тогда как MBD-X13SAE-F стоит 465,21 евро оптом и 468,70 евро по отдельности. В то время как материнские платы указаны с поддержкой ECC, которая должна быть доступна для процессоров Xeon, память DDR5 поставляется с встроенной поддержкой ECC, что не одно и то же. У немецкого ритейлера есть дополнительный вариант MBD-X13SAV-LVDS, который указан за 372,95 евро.

Что касается того, чего ожидать от грядущей линейки процессоров Intel Alder Lake Xeon, то из просочившихся слайдов мы уже знаем , что процессоры Xeon W-3300 будут иметь различные конфигурации TDP, начиная со 125 Вт. Каждый ЦП будет иметь 20 линий PCIe Gen 4. Ожидается, что новая архитектура ядра обеспечит 20-процентное увеличение однопоточной производительности по сравнению с существующими процессорами Rocket Lake. Процессоры Alder Lake должны обеспечивать 16 линий PCIe Gen 5, в то время как набор микросхем должен иметь несколько (24) линий PCIe Gen 4, доступных для самой платформы.