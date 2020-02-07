Материнские платы чипсета Z490 будут анонсированы в мае

Материнские платы Z490 чипсета будут иметь улучшенное охлаждение VR зон. Стоимость моделей также будет отличаться, примерно на 3% дороже, по сравнению с предыдущим чипсетом.

Материнские платы чипсета Z490 будут поддерживать линейку процессоров Comet Lake S, которые произведены на 14 нм техпроцессе. Но Intel планирует выпустить и 10 нм процессоры.

Разъем сокета будет отличаться и получит название LGA 1200. Сокет будет поддерживать до 12 процессорных ядер. До 40 линий PCIe 3.0 (16 линий CPU, 24 PCH). Z490 получит поддержку Intel Wi-Fi 6. Встроенная поддержка USB 3.2 Gen 2×1 (10 Гбит/с).