Материнскую плату ASUS Prime B840-A WiFi показали до релиза

Сегодня на сайте ритейлера из Великобритании появились сразу восемь новых моделей материнских плат от компании ASUS на чипсетах B850, B840 и B860 — даже с ценами и датами их официального релиза. Ожидается, что материнские платы B850 от других производителей выйдут в те же сроки, так что в обозримом будущем моделей будет очень много — буквально на любой вкус и цвет. При этом хотелось бы напомнить, что на самом деле эти модели ещё официально не анонсированы и не представлены производителем — информация у ритейлера появилась по ошибке. При этом цены на новинки весьма внушительные — к примеру, базовые модели вроде ASUS Prime B860M-K стоят от 200 долларов, а Prime B840-A WiFi от 219 долларов. При этом есть информация от достаточно надёжных источников о том, что скоро в продаже должны появиться платы в более компактном форм-факторе, которые будут продаваться по цене ниже 200 долларов.

При этом не стоит забывать, что чипсеты B850 и B840 предназначены для процессоров AMD, в то время как B860 — это решение Intel для процессоров Core Ultra 200. Да, производители материнских плат в этом году попали в серьёзную передрягу, потому что чипсеты Intel и AMD очень похожи по названию, что затрудняет потенциальному покупателю процесс сборки компьютера. Ранее разделение было более очевидным, но в последнее время Intel с AMD как будто сговорились. Нужно быть очень внимательным при выборе материнской платы и читать описание характеристик, отделяя сокеты «синих» и «красных» друг от друга.