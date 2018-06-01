Matrox G200: празднование 20-летнего юбилея

Matrox рада объявить 20-летний юбилей графического чипа Matrox G200. Разработанный для ускорения 2D, 3D и видео, G200 привел к появлению ряда отраслевых, графических и мульти-мониторных продуктов, которые обеспечили беспрецедентное качество изображения на одном или нескольких дисплеях.

Matrox G200 установил новый графический стандарт в многодисплейных вычислениях для широкого круга корпоративных, правительственных, промышленных и обычных пользователей. Он широко известен как движущая сила высокого класса профессионального 2D-рабочего места. Сосредоточив внимание на высококачественном ускорении рабочего стола Windows, Matrox установил прецедент качества изображения на аналоговом мониторе с использованием электронно-лучевой трубки (CRT) с непревзойденной остротой видения.