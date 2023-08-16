Maxsun представила материнскую плату B760M Terminator с разгоном ОЗУ

Китайская компания Maxsun представила свою новую материнскую плату B760M Terminator, которая теперь доступна в версии с поддержкой памяти DDR5 и она способна работать с частотами до 8000 МТ/сек (не путать с МБ/сек). Материнская плата Maxsun B760M Terminator оснащена двумя слотами под память DDR5, с поддержкой высокоскоростной оперативной памяти, она представлена в форм-факторе micro-ATX и выглядит достаточно стильно, хотя, вероятно, плата является достаточно бюджетной и ожидать от неё каких-либо невероятных дизайнерских изысков точно не стоит. Но производитель позаботился о том, чтобы пользователь мог разместить достаточно накопителей — включая модели М.2.

Также в рамках настройки BIOS для процессоров 12-го и 13-го поколения предусмотрены лимиты энергопотребления PL1/PBP на уровне 200 Вт и PL2/MTB на уровне 253 Вт, что в некоторой степени ограничивает возможности разгона, хотя возможности разгонять процессор по множителю всё равно на данном чипсете по умолчанию нет. Очень интересная модель на самом деле, потому что китайские производители делают всё более и более качественные модели, что в будущем позволит завоевать аудиторию на уровне с лучшими игроками рынка вроде ASUS или MSI. Но сейчас данных о стоимости этой материнской платы у нас нет, хотя продукция Maxsun продаётся в стране и, скорее всего, данная модель тоже в продажу поступит. Было бы интересно посмотреть на реальные тесты материнской платы в разгоне оперативной памяти.