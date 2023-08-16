Maxsun представила материнскую плату B760M Terminator с разгоном ОЗУ

Также в рамках настройки BIOS для процессоров 12-го и 13-го поколения предусмотрены лимиты энергопотребления PL1/PBP на уровне 200 Вт и PL2/MTB на уровне 253 Вт, что в некоторой степени ограничивает возможности разгона, хотя возможности разгонять процессор по множителю всё равно на данном чипсете по умолчанию нет. Очень интересная модель на самом деле, потому что китайские производители делают всё более и более качественные модели, что в будущем позволит завоевать аудиторию на уровне с лучшими игроками рынка вроде ASUS или MSI. Но сейчас данных о стоимости этой материнской платы у нас нет, хотя продукция Maxsun продаётся в стране и, скорее всего, данная модель тоже в продажу поступит. Было бы интересно посмотреть на реальные тесты материнской платы в разгоне оперативной памяти.