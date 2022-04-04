Maxsun разрабатывает материнскую плату для ПК с припаянным 14-ядерным процессором Alder Lake Mobility

Китайская компания Maxsun имеет подразделение по производству компонентов для ПК Meterstone, которое разрабатывает такие устройства, как материнские платы и видеокарты на базе процессоров Intel и AMD. Meterstone также фокусируется на гибридных системах, которые сочетают в себе более значительные преимущества подхода «сделай сам», а также полезность графических возможностей мобильного чипсета и энергоэффективности.

Вчера стало известно о новом дизайне материнской платы от компании Meterstone. Система Meterstone H45 оснащена процессором Intel Alder Lake 12-го поколения с двумя доступными секциями памяти DIMM для настольных ПК и полным слотом PCIe Gen4 x16, доступным для графических процессоров. Хотя бренд Maxsun не упомянул точный процессор, используемый на новых материнских платах, мы можем сказать, что это, вероятно, 14-ядерные чипы серии Alder Lake-P.

Материнские платы Meterstone Alder Lake уникальны тем, что на них нет отдельного набора микросхем, как на других материнских платах Intel серии 600 для настольных ПК, представленных на рынке. Серия Alder Lake-P предлагает интегрированный набор микросхем, который не требует отдельных микросхем или тепловых радиаторов для поддержания температуры. Однако устройством охлаждения процессора может быть медный блок, поставляемый MaxSun, как и в предыдущих версиях материнских плат компании. Maxsun уже создавала гибридные материнские платы. В ноябре 2021 года компания представила дизайн материнских плат серии Tiger Lake, которые будут предлагать процессорные чипы Intel Core i7-11800H или Core i5-11260H. Планы материнских плат Maxsun были первыми среди настольных компьютеров, которые могли быть совместимы с графикой PCIe Gen4, еще до серии Intel Rocket Lake.