Maxsun разрабатывает материнскую плату для ПК с припаянным 14-ядерным процессором Alder Lake Mobility

Китайская компания Maxsun имеет подразделение по производству компонентов для ПК Meterstone, которое разрабатывает такие устройства, как материнские платы и видеокарты на базе процессоров Intel и AMD. Meterstone также фокусируется на гибридных системах, которые сочетают в себе более значительные преимущества подхода «сделай сам», а также полезность графических возможностей мобильного чипсета и энергоэффективности.

Вчера стало известно о новом дизайне материнской платы от компании Meterstone. Система Meterstone H45 оснащена процессором Intel Alder Lake 12-го поколения с двумя доступными секциями памяти DIMM для настольных ПК и полным слотом PCIe Gen4 x16, доступным для графических процессоров. Хотя бренд Maxsun не упомянул точный процессор, используемый на новых материнских платах, мы можем сказать, что это, вероятно, 14-ядерные чипы серии Alder Lake-P.

Материнские платы Meterstone Alder Lake уникальны тем, что на них нет отдельного набора микросхем, как на других материнских платах Intel серии 600 для настольных ПК, представленных на рынке. Серия Alder Lake-P предлагает интегрированный набор микросхем, который не требует отдельных микросхем или тепловых радиаторов для поддержания температуры. Однако устройством охлаждения процессора может быть медный блок, поставляемый MaxSun, как и в предыдущих версиях материнских плат компании. Maxsun уже создавала гибридные материнские платы. В ноябре 2021 года компания представила дизайн материнских плат серии Tiger Lake, которые будут предлагать процессорные чипы Intel Core i7-11800H или Core i5-11260H. Планы материнских плат Maxsun были первыми среди настольных компьютеров, которые могли быть совместимы с графикой PCIe Gen4, еще до серии Intel Rocket Lake.
Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с D…
Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DТестируемая сегодня материнская плата Biostar Z690GTA ориентирована на сборку игровых систем с процессора…
ASUS объявила о выпуске BIOS для процессоров Ryzen 5000/4000…
ASUS объявила о выпуске BIOS для процессоров Ryzen 5000/4000Сегодня ASUS объявила о выпуске и обновлении BIOS для различных материнских плат, поддерживающих новые пр…
MSI прекратит использовать бумагу в производстве материнских…
MSI прекратит использовать бумагу в производстве материнскихMSI стремится смягчить воздействие своей деятельности на окружающую среду за счет экологичного производст…
BIOSTAR анонсировала материнскую плату TZ590-BTC для майнинг…
BIOSTAR анонсировала материнскую плату TZ590-BTC для майнингBIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, представляет нову…
ASRock Industrial представил новую линейку промышленных мате…
ASRock Industrial представил новую линейку промышленных матеASRock Industrial выпустил новую линейку промышленных материнских плат на базе процессоров Intel Core 12-…
MSI частично возобновляет поддержку AVX-512 для процессоров …
MSI частично возобновляет поддержку AVX-512 для процессоров Процессоры Intel Alder Lake имеют два типа ядер с двумя различными наборами функций и возможностей. Напри…
BIOSTAR анонсирует новые материнские платы серий B660 и H610…
BIOSTAR анонсирует новые материнские платы серий B660 и H610BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, графических карт и устройств хранения данных, представля…
BIOSTAR объявляет о поддержке новейших процессоров Ryzen 500…
BIOSTAR объявляет о поддержке новейших процессоров Ryzen 500BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, объявляет о подде…
Обзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платыОбзор GIGABYTE B660 GAMING X DDR4. Тесты материнской платы
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX. Материнская плата для установки рекордов разгонаОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX. Материнская плата для установки рекордов разгона
Обзор ASUS Prime Z690-A. Тесты материнской платыОбзор ASUS Prime Z690-A. Тесты материнской платы
Обзор Biostar Z590 VALKYRIE. Тесты материнской платы с Intel Core i9-11900KОбзор Biostar Z590 VALKYRIE. Тесты материнской платы с Intel Core i9-11900K
Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DDR4Обзор Biostar Z690GTA. Материнская плата под новые Intel с DDR4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor