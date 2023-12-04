MediaTek Dimensity 8300 Ultra оказался мощнее более дорогих конкурентов

Это очень достойный результат, потому что на самом деле важна не только производительность, но и энергоэффективность, так как слишком высокая температура вынудит процессор скинуть частоту и тогда смысла в безумной мощности уже не будет. В плане энергоэффективности на самом деле MediaTek Dimensity 8300 Ultra лидирует среди всех процессоров несмотря на то, что это среднебюджетный чип. Кроме того, на втором изображении, представленном инсайдером, видно, что у нового процессора лучше графика, чем у Dimensity 9000 и Snapdragon 8+ Gen 1. Это явный прогресс по сравнению с предыдущими моделями. MediaTek Dimensity 8300 также работает с технологиями на базе искусственного интеллекта, потому что на самом деле это очень важный момент на современном рынке. Так что процессор, вероятно, будет лидером на рынке.