MediaTek Dimensity 8300 Ultra оказался мощнее более дорогих конкурентов

Компания MediaTek делает существенные шаги в разработке своих флагманских процессоров и моделей среднего класса для смартфонов, что не может не радовать, ведь отсутствие конкуренции может погубить рынок в целом. Например, процессорв DImensity 9300 выглядит впечатляющим решением, и то же самое можно сказать о модели MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Новинка от компании продемонстрировала производительность на уровне потенциальных конкурентов, а это огромный бонус на самом деле. Дело в том, что инсайдеры опубликовали кривую энергоэффективности процессора MediaTek Dimensity 8300 Ultra во время теста в Geekbench 5, где процессор сравнялся с Dimensity 8200, Dimensity 9000, Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 7+ Gen 2.

Это очень достойный результат, потому что на самом деле важна не только производительность, но и энергоэффективность, так как слишком высокая температура вынудит процессор скинуть частоту и тогда смысла в безумной мощности уже не будет. В плане энергоэффективности на самом деле MediaTek Dimensity 8300 Ultra лидирует среди всех процессоров несмотря на то, что это среднебюджетный чип. Кроме того, на втором изображении, представленном инсайдером, видно, что у нового процессора лучше графика, чем у Dimensity 9000 и Snapdragon 8+ Gen 1. Это явный прогресс по сравнению с предыдущими моделями. MediaTek Dimensity 8300 также работает с технологиями на базе искусственного интеллекта, потому что на самом деле это очень важный момент на современном рынке. Так что процессор, вероятно, будет лидером на рынке.