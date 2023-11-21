MediaTek Dimensity 8300 официально представили миру

MediaTek Dimensity 8300 создан на технологическом процессе второго поколения 4 нм, он предлагает одно ядро Cortex-A715 с тактовой частотой 3,35 ГГц, также есть три ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 3,0 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 2,2 ГГц. MediaTek отметила, что новый процессор обеспечивает прирост производительности на 20% по сравнению с предыдущим чипом в линейке и повышенную энергоэффективность до 30%. MediaTek Dimensity 8300 также предлагает улучшенное графическое ядро, так как графический процессор Mali-615 MC6 обладает куда более высокой производительностью по сравнению с предыдущим графическим ускорителем. Компания заявляет, что вы получаете увеличение производительности на 60% и повышение эффективности на 55%. И, конечно, доступ к ИИ для многих будет интересным опытом.