MediaTek Dimensity 8300 официально представили миру

Сегодня компания MediaTek официально представила свой новейший процессор Dimensity 8300, самым важным преимуществом которого является то, что он предоставляет генеративный искусственный интеллект в очень популярном сегменте среднего уровня. То есть пользователи получают доступ к технологиям на базе искусственного интеллекта на достаточно доступном устройстве и могут получать от этого море удовольствия, а не бежать за флагманом за огромные деньги. Это кажется отличным решением для тех, кто не хочет тратить деньги на устройство на базе флагманского Dimensity 9300, потому что преимущества флагмана далеко не всегда кажутся оправданными.

MediaTek Dimensity 8300 создан на технологическом процессе второго поколения 4 нм, он предлагает одно ядро Cortex-A715 с тактовой частотой 3,35 ГГц, также есть три ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 3,0 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 2,2 ГГц. MediaTek отметила, что новый процессор обеспечивает прирост производительности на 20% по сравнению с предыдущим чипом в линейке и повышенную энергоэффективность до 30%. MediaTek Dimensity 8300 также предлагает улучшенное графическое ядро, так как графический процессор Mali-615 MC6 обладает куда более высокой производительностью по сравнению с предыдущим графическим ускорителем. Компания заявляет, что вы получаете увеличение производительности на 60% и повышение эффективности на 55%. И, конечно, доступ к ИИ для многих будет интересным опытом.
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