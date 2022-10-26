MediaTek Dimensity 9200 оказался мощнее Apple M1

На рынке мобильных процессоров идёт активная борьба за первенство, хотя на самом деле все призовые места уже давно распределены. На текущий момент Qualcomm является лидером на рынке флагманских смартфонов — она производит лучшие решения с наиболее высокой производительностью и по новому технологическому процессу. Но вот рынок среднего класса и смартфоны начального уровня позволяют MediaTek конкурировать с лидером рынка. Собственно, компания готовит к официальному релизу свой новый процессор Dimensity 9200, который обладает внушительной производительностью, если верить слитым в сеть бенчмаркам. Видимо, смартфон или инженерный образец с Dimensity 9200 на борту попал в руки пользователей, которые запустили его в AnTuTu.

И там оказалось, что Dimensity 9200 производительнее, чем процессор Apple M1. Странно, что производитель решил сравнивать процессор мобильного формата с чипом, который используется в ноутбуках и планшетах, но в результате у нового решения MediaTek есть преимущество. Да, безусловно, речь про синтетические тесты, а не про реальные сценарии использования, но, с другой стороны, у этого процессора точно есть потенциал, если уже сейчас в бенчмарках он обладает такой внушительной производительностью. Будем надеяться, что до конца года представят не только Dimensity 9200, но и смартфон на базе этого процессора, чтобы можно было наглядно оценить производительность чипа в сравнении с конкурентами по сегменту и не только.