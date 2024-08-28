MediaTek Dimensity 9400 представят уже в октябре

Компания MediaTek готовится к анонсу своего флагманского мобильного процессора Dimensity 9400 уже в октябре текущего года, и генеральный директор компании уверен, что это будет небольшой прорыв на рынке. Впрочем, это было вполне ожидаемо, потому что производительность нового чипа в тестах 3DMark на 30% выше, чем у текущего флагманского мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, при этом энергопотребление на 40% ниже. С другой стороны, сравнивать новое поколение процессора с предыдущим поколением конкурента не совсем корректно, ведь настоящий вызов будет в сравнении Dimensity 9400 с будущим Snapdragon 8 Gen 4.

Кроме того, аналитики отмечают, что Dimensity 9400 смог показать такие впечатляющие результаты благодаря использованию второго поколения технологического процесса в 3 нм от TSMC. Хотя это делает производство чипа дороже по сравнению с Dimensity 9300, преимущества нового технологического процесса окупают расходы производителя без всякого сомнения. Более того, ранее сообщалось, что Dimensity 9400 получит самую крупную систему на кристалле, содержащую 30 миллиардов транзисторов. Такой подход предоставляет производителю множество преимуществ. Например, больший размер кристалла позволяет увеличить кеш, что повышает производительность в играх и не только. Но есть у такого подхода и проблема — чем больше кристалл, тем больше тепла он выделяет в процессе пиковых нагрузок, а это плохо сказывается на общем температурном режиме.
В iOS 18 появится ИИ-ретушь фотографий и не только…
Презентация компании Apple под названием WWDC 24 состоится совсем скоро — инсайдеры уверены, что компания…
Складной смартфон Xiaomi Mix Flip засветился на фото …
О том, что компания Xiaomi готовит к выходу свой первый складной смартфон в формате раскладушки, было изв…
Складной смартфон Huawei Nova Flip получит 66-Вт зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о компактном складном смартфоне Huaw…
Смартфон OPPO A3x 5G оценен в 150 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью A3x 5G, которая оценена на дебютном инди…
Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 4…
Сегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Mix Fold 4, который оказался невероятно тонким и …
HMD Skyline в стиле Nokia Lumia 920 показали на рендере …
В сети появились первые изображения смартфона Skyline от компании HMD Global, который получит дизайн в ст…
OnePlus Ace 3 Pro показали в зеленой расцветке …
Компания OnePlus опубликовала изображения еще одной версии флагманского смартфона Ace 3 Pro, который пред…
Huawei Nova Flip показали на пресс-рендерах …
В сеть утекли официальные изображения компактного складного смартфона Huawei Nova Flip, официальный релиз…
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40Вот это действительно ТОП за свои деньги. Обзор Infinix NOTE 40
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor