MediaTek Dimensity 9400 представят уже в октябре

Компания MediaTek готовится к анонсу своего флагманского мобильного процессора Dimensity 9400 уже в октябре текущего года, и генеральный директор компании уверен, что это будет небольшой прорыв на рынке. Впрочем, это было вполне ожидаемо, потому что производительность нового чипа в тестах 3DMark на 30% выше, чем у текущего флагманского мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, при этом энергопотребление на 40% ниже. С другой стороны, сравнивать новое поколение процессора с предыдущим поколением конкурента не совсем корректно, ведь настоящий вызов будет в сравнении Dimensity 9400 с будущим Snapdragon 8 Gen 4.

Кроме того, аналитики отмечают, что Dimensity 9400 смог показать такие впечатляющие результаты благодаря использованию второго поколения технологического процесса в 3 нм от TSMC. Хотя это делает производство чипа дороже по сравнению с Dimensity 9300, преимущества нового технологического процесса окупают расходы производителя без всякого сомнения. Более того, ранее сообщалось, что Dimensity 9400 получит самую крупную систему на кристалле, содержащую 30 миллиардов транзисторов. Такой подход предоставляет производителю множество преимуществ. Например, больший размер кристалла позволяет увеличить кеш, что повышает производительность в играх и не только. Но есть у такого подхода и проблема — чем больше кристалл, тем больше тепла он выделяет в процессе пиковых нагрузок, а это плохо сказывается на общем температурном режиме.