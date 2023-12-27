MediaTek готовит к релизу процессор Dimensity 9400

Некоторое время назад компания MediaTek официально заявила, что успешно разработала 3-нм процессор на базе технологии TSMC, что делает его на 32 процента более энергоэффективным по сравнению с чипами предыдущего поколения, хотя точное название процессора тогда не было упомянуто. Теперь генеральный директор тайваньской компании рассказал о тесном партнёрстве с производителем чипов, заявив, что обе стороны работают над запуском своего первого продукта на 3-нм техпроцессе, который, по слухам, будет называться Dimensity 9400. Ранее аналитики отмечали, что Dimensity 9300 в настоящее время является самым мощным процессором для смартфонов, но у новинки наблюдалась достаточно серьёзная проблема — процессор существенно нагревался в процессе работы, что негативно влияло на общую производительность системы.

Возможно, новый процессор на передовом технологическом процессе эту проблему решит. Генеральный директор компании также упомянул, что их партнёрство с TSMC позволяет MediaTek сосредоточиться на новом 3-нм процессоре, тогда как у конкурентов ничего подобного пока что нет. Вероятно, это камень в огород компании Qualcomm, которая до сих пор свой процессор на 3 нанометрах не анонсировала. Но пока что это всё реализовано только на бумаге — производителю нужно будет сначала выпустить процессор для партнёров, которые установят его в свои смартфоны, а потом уже говорить о реальных преимуществах новой платформы в сравнении с конкурентом.
Samsung Galaxy A15 выйдет в двух версиях …
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A15, официальный релиз которого ожи…
Xiaomi показала флагманский смартфон Xiaomi 14…
Компания Xiaomi в лице руководителя Лу Вейбинга опубликовала изображения, демонстрирующее верхнюю часть ф…
Бюджетный смартфон Oppo A18 вышел в России …
Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A18, который оценен в 15 тысяч рублей за верс…
Новый Vivo Y33t оценен в 110 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Y33t, которая уже доступна для покупки н…
Опубликована фотоподборка Redmi K70 Pro…
Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал качественные фотографии смартфона Redmi K70 Pro, который б…
Nubia Z60 Ultra сравнили с iPhone 15 Pro…
В сети появилась сравнительная фотография флагманского смартфона iPhone 15 Pro с еще не выпущенным официа…
Samsung Galaxy Z Fold 6 будет поддерживать стилус…
Достаточно сложно спорить с тем, что серия смартфонов Galaxy Z Fold от Samsung является одной из лучших в…
Google Pixel 8 Pro прошел тест на прочность …
Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал очередное видео, героем которого стал флагманский с…
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor