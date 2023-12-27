MediaTek готовит к релизу процессор Dimensity 9400

Некоторое время назад компания MediaTek официально заявила, что успешно разработала 3-нм процессор на базе технологии TSMC, что делает его на 32 процента более энергоэффективным по сравнению с чипами предыдущего поколения, хотя точное название процессора тогда не было упомянуто. Теперь генеральный директор тайваньской компании рассказал о тесном партнёрстве с производителем чипов, заявив, что обе стороны работают над запуском своего первого продукта на 3-нм техпроцессе, который, по слухам, будет называться Dimensity 9400. Ранее аналитики отмечали, что Dimensity 9300 в настоящее время является самым мощным процессором для смартфонов, но у новинки наблюдалась достаточно серьёзная проблема — процессор существенно нагревался в процессе работы, что негативно влияло на общую производительность системы.

Возможно, новый процессор на передовом технологическом процессе эту проблему решит. Генеральный директор компании также упомянул, что их партнёрство с TSMC позволяет MediaTek сосредоточиться на новом 3-нм процессоре, тогда как у конкурентов ничего подобного пока что нет. Вероятно, это камень в огород компании Qualcomm, которая до сих пор свой процессор на 3 нанометрах не анонсировала. Но пока что это всё реализовано только на бумаге — производителю нужно будет сначала выпустить процессор для партнёров, которые установят его в свои смартфоны, а потом уже говорить о реальных преимуществах новой платформы в сравнении с конкурентом.