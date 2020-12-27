MediaTek стал крупнейшим поставщиком чипсетов для смартфонов в третьем квартале 2020 года

Компания MediaTek опередила своего главного конкурента Qualcomm и стала крупнейшим поставщиков чипсетов для смартфонов в третье квартале 2020 года. Производитель показал значительный рост на рынках, особенно в Индии и Китае, что позволило компании обойти Qualcomm. Помимо MediaTek и Qualcomm, Samsung, Apple и Huawei в третьем квартале занимали по 12% доли рынка.

По данным Counterpoint, в третье квартале по всему миру было продано более 100 миллионов смартфонов с чипсетом MediaTek. Доля рынка производителя выросла с 26% до 31%. Qualcomm в свою очередь потерял 2% доли на рынке. MediaTek расширила линейку чипсетов 5G Dimensity, чтобы конкурировать с Qualcomm.