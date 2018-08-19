Meizu 16th на рынке в России

Компания Meizu выпустила безрамочный смартфон в этом году Специалисты обратили внимание и на другие особенности Meizu 16th: сканер в экране, mEngine 2.0 и стереодинамики. Авторы разборки похвалили проделанную Meizu работу по борьбе с перегревом, а также внутреннюю архитектуру в целом. Ключевые аспекты, на которых заостряется внимание – система охлаждения с медными трубками толщиной 0,4 мм, термопастой и вставками из медной фольги для поглощения тепла. Стоимость смартфона составит 25000 тысяч рублей.