Meizu 17 и Meizu 17 Pro получили режим экрана 120 Гц

Вчера компания Meizu объявила о существовании обновления для новеньких флагманов Meizu 17 и Meizu 17 Pro, которое добавит режим работы дисплея с частотой обновления 120 Гц. Уже сегодня утром первые пользователи начали получать соответствующий апдейт. Обновление весит 800 МБ и помимо прочего добавляет функцию DС Dimming для устранения мерцания экрана при невысокой яркости.

Напомним, что Meizu 17 оснащается 6,6-дюймовым Samsung Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и быстрым подэкранным дактилоскопом, врезанной в дисплей 20 Мп фронтальной камерой, топовым чипсетом Snapdragon 865 5G, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 12 Мп, 5 Мп и 8 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, а также модулем NFC.