Meizu 18 Pro готовится к релизу

Meizu анонсирует смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro уже совсем скоро, 3 марта. Более того, за последние несколько дней компания подтвердила важную информацию о характеристиках серии Meizu 18. Кроме того, в Weibo появилась новая утечка, которая не только раскрывает дизайн задней камеры гаджета, но и подтверждает ее конфигурации. Уже известно, что Meizu 18 будет оснащен 6,2-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и перфорацией в центре вверху. Скорее всего, он будет поддерживать разрешение Full HD+. С другой стороны, Meizu 18 Pro может иметь больший экран с разрешением QHD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Также Meizu 18 Pro оборудован, если верить информации инсайдера, фронтальной камерой на 44 мегапикселя. Ждем релиза.