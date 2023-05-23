Meizu 20 PRO вышел в фиолетовой расцветке

Компания Meizu выпустила смартфон Meizu 20 PRO в новой расцветке – фиолетовой. Meizu 20 PRO Morning Purple уже доступен для покупки в версиях с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти за 625 и 680 долларов соответственно.

Смартфон также оснащается 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung поколения Е6 с разрешением 2К+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, подэкранным дактилоскопом и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, корпусом толщиной 7,8 мм, батареей на 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно, поддержкой Wi-Fi 7 и связи ближнего радиуса действия UWB, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратный оптический зум), модулем dTOF, селфи-камерой на 32 Мп и предустановленной прошивкой Flyme 10 базе ОС Android 13.