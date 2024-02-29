Meizu 21 Pro официально представили

Компания Meizu, возможно, собирается выйти из бизнеса смартфонов в самое ближайшее время, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллекте, но у неё есть ещё как минимум одна модель, которая должна отправиться в релиз перед тем, как бренд окончательно закроется. Речь идёт о Pro-версии флагманского смартфона Meizu 21 с улучшенным экраном, более продвинутой камерой и более ёмкой батареей с беспроводной зарядкой. Собственно, сегодня данный смартфон официально представили, так что мы можем оценить то, насколько гаджет интереснее своих оппонентов. Meizu 21 Pro оснащен 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1368x3192 пикселей (21:9) и максимальной яркостью в 1250 нит.

Это панель LTPO с частотой обновления от 1 до 120 Гц (для сравнения, у обычной модели дисплей 6,55 дюйма FHD+ 19,5:9 и без динамической смены частоты обновления). За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 3, но теперь он работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации (по сравнению с 8 ГБ у оригинала), плюс есть топовая версия на 16 ГБ. Забавно, что производитель убрал 200-мегапиксельную камеру и на её место поставил 50-мегапиксельный сенсор. Батарея данного смартфона на 5050 мАч имеет большую ёмкость (+250 мАч) и поддерживает 50-ваттную беспроводную зарядку, в дополнение к 80-ваттной проводной зарядке. Правда, пока что смартфон продаётся только в Китае, так что оценить его цену в сравнении с другими конкурентами пока что тяжело.