Meizu 21x выйдет уже весной этого года

Для компании, которая официально отказалась от рынка смартфонов, Meizu даже слишком активно работает над новыми моделями. Например, совсем недавно, в феврале текущего года, был представлен Meizu 21 Pro, а теперь появились слухи о новой модели, которая носит кодовое название Meizu 21x. Инсайдеры уверенно сообщают, что у этого смартфона будет плоский дисплей (как и у других новинок компании Meizu) и гаджет будет работать на процессоре среднего класса от компании Qualcomm. Возможно, речь идёт о процессоре Snapdragon 8s Gen 2, который должен войти в линейку процессоров серии 8 Gen 2, но пока что сложно сказать, что это тот самый среднебюджетный вариант — всё же эта линейка чипов считается скорее флагманской.

Конечно, ещё есть Snapdragon 7s Gen 2 и 7 Gen 3, так что на самом деле потенциальных процессоров у данного смартфона очень много, но какой именно чип выбрал производитель пока что сказать сложно. Зато можно с уверенностью сказать, что смартфоны Meizu будут иметь глубокую интеграцию с программным обеспечением Flyme Auto, которое компания разрабатывает для электрических автомобилей Geely (на текущий момент Geely является материнской компанией Meizu). Но для тех, кто не владеет автомобилем китайского бренда и не планирует его покупать в ближайшем будущем, это не имеет особого значения, потому что все основные фишки нового гаджета будут завязаны именно на нём. С другой стороны, нужно подождать официального анонса — может у гаджета будет больше фишек.