Meizu 21x выйдет уже весной этого года

Конечно, ещё есть Snapdragon 7s Gen 2 и 7 Gen 3, так что на самом деле потенциальных процессоров у данного смартфона очень много, но какой именно чип выбрал производитель пока что сказать сложно. Зато можно с уверенностью сказать, что смартфоны Meizu будут иметь глубокую интеграцию с программным обеспечением Flyme Auto, которое компания разрабатывает для электрических автомобилей Geely (на текущий момент Geely является материнской компанией Meizu). Но для тех, кто не владеет автомобилем китайского бренда и не планирует его покупать в ближайшем будущем, это не имеет особого значения, потому что все основные фишки нового гаджета будут завязаны именно на нём. С другой стороны, нужно подождать официального анонса — может у гаджета будет больше фишек.