Meizu HD60 стоят 70 долларов

2019-10-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Meizu HD60; [55]
В компании Meizu, о которой многие уже давно забыли и похоронили, решили выйти не только на рынок смартфонов, но и на рынок периферии. К примеру, компания официально представила свои новые наушники Meizu HD60, которые выглядят стильно, выдают высокое качество звучания и работают по беспроводной технологии Bluetooth 5.0. При этом стоимость наушников составляет всего 70 долларов, что при нынешнем уровне цен на рынке очень даже достойно. Правда, пока что устройство не привезли на территорию России, что крайне негативно сказывается на мнении пользователей. Многие ждут релиза в нашей стране и уже хотят пойти в магазин за своим устройством. Надеемся, вскоре гаджет все же отправят в продажу и можно будет говорить о цене в рублях.


Комментарии и отзывы Meizu HD60
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