Meizu будет выпускать смартфоны для корпоративного сектора

Meizu, китайский производитель смартфонов, очевидно, стремится расширить горизонты своего бизнеса, войдя в корпоративный сектор. Компания объявила, что откроет новый бизнес по предоставлению корпоративных услуг, чтобы предлагать своим клиентам индивидуализированные смартфоны и многое другое. Согласно официальным данным, корпоративные услуги от Meizu будут предлагать профессиональную и индивидуальную настройку в соответствии с потребностями своих клиентов. Это включает в себя услугу гравировки логотипа корпуса, эксклюзивную загрузочную анимацию, настраиваемый пользовательский интерфейс темы и даже предварительно установленные корпоративные эксклюзивные программные услуги. Другими словами, смартфоны компании могут поставляться с особыми настройками для удовлетворения потребностей своих клиентов.

Другие услуги включают в себя блокировку устройства, позиционирование устройства, стирание данных, предотвращение корневого доступа и перепрошивки, а также другие функции. Новые специализированные смартфоны от Meizu также будут поставляться с несколькими системами защиты приложений и их данных для предотвращения утечек и обеспечения шифрования данных. Помимо мобильных телефонов, компания также планирует выпустить некоторые продукты AIoT с аналогичным набором функций. Другое дело, что какая компания захочет себе корпоративный смартфон от Meizu, если сам по себе смартфон не пользуется популярностью.