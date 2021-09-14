Meizu совсем скоро покажет новые смартфоны

Сегодня компания Meizu официально подтвердила, что анонсирует три новых смартфона — Meizu 18s, Meizu 18s Pro и Meizu 18x уже совсем скоро, 22 сентября в Китае. Китайский бренд даже подтвердил, что он также представит около 30 продуктов, включая Flyme UI, Lipro и PANDEAR, в рамках предстоящего мероприятия по запуску свежих смартфонов. Ожидается, что телефоны Meizu M182Q и M192Q, сертифицированные TENAA, появятся в Китае как Meizu 18s и Meizu 18s Pro соответственно. Глобальный вариант имеет 6,2-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 888 Plus, 20-мегапиксельную фронтальную камеру, 64-мегапиксельную + 16-мегапиксельную + 8-мегапиксельную тройную камеру и батарею емкостью 3910 мАч с быстрой зарядкой 36 Вт.

Meizu 18s Pro имеет 6,7-дюймовый экран AMOLED с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 888 Plus, 44-мегапиксельную переднюю камеру, 50-мегапиксельную + 32-мегапиксельную + 8-мегапиксельную + 0,3-мегапиксельную четырехкамерную камеру и 4410 мАч аккумулятор с быстрой зарядкой 40Вт. Обе модели имеют экранный сканер отпечатков пальцев, 8 ГБ / 12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ памяти и ОС Android 11. Предполагается, что телефон Meizu с номером модели M172Q, получивший одобрение TENAA, дебютирует как Meizu 18x в Китае. В настоящее время в списке TENAA, к сожалению, о 18x нет информации — остаётся лишь догадываться, что это за смартфон. Благо, официальная презентация состоится совсем скоро.