Meizu выпустила внешний аккумулятор PANDAER X SHARGE мощностью 118 Вт

Сегодня компания Meizu выпустила новый внешний аккумулятор PANDAER X SHARGE мощностью 118 Вт. Аккумулятор заключен в прозрачный пластиковый корпус. PANDAER X SHARGE 118W Transparent Power Bank имеет объем 21700 мАч. Кроме того, внешний аккумулятор также поддерживает быструю зарядку по нескольким протоколам QC / PD и даже имеет небольшой экран, который отображает ток, напряжение и емкость в режиме реального времени.

Новый внешний аккумулятор PANDAER X SHARGE 118W Transparent от Meizu в настоящее время продается по цене 157 долларов и доступен для покупки прямо сейчас.

Комментарии и отзывы PANDAER X SHARGE 118W
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