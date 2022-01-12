Meizu выпустила внешний аккумулятор PANDAER X SHARGE мощностью 118 Вт

Сегодня компания Meizu выпустила новый внешний аккумулятор PANDAER X SHARGE мощностью 118 Вт. Аккумулятор заключен в прозрачный пластиковый корпус. PANDAER X SHARGE 118W Transparent Power Bank имеет объем 21700 мАч. Кроме того, внешний аккумулятор также поддерживает быструю зарядку по нескольким протоколам QC / PD и даже имеет небольшой экран, который отображает ток, напряжение и емкость в режиме реального времени.

Новый внешний аккумулятор PANDAER X SHARGE 118W Transparent от Meizu в настоящее время продается по цене 157 долларов и доступен для покупки прямо сейчас.