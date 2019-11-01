Meizu возвращается в Россию сразу с тремя смартфонами. Официальные цены

31 октября в Москве прошла презентация Meizu, которая была посвящена их возвращению на российский рынок. Для нашей страны они предоставили три смартфона: Meizu M10, Meizu 16xs и Meizu Note9. Также в рамках мероприятия была показаны беспроводные наушники Meizu POP2 и Meizu EP63NC с активным шумоподавлением.

Meizu M10

Meizu M10 большим дисплеем на 6,5 дюйма с разрешением 1600х720 точек, который занимает более 88% от всей площади передней панели. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P25 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней. Вся система работает над чистом Android 9 Pie. Объем аккумулятора составляет 4000 мАч.

Основная камера имеет сразу три модуля камеры на 13 Мпикс, 2 Мпикс и 2 Мпикс. Разрешение фронтальной же камеры составляет 8 Мпикс. Модель будет доступна в трех цветах: черный, красный и синий.

Meizu 16xs

Meizu 16xs оснастили качественным Super AMOLED дисплеем с диагональю дисплея на 6,2 дюйма. Рамки вокруг экрана минимальным, и экран занимает 90% от всей площади панели. Сканер отпечатков пальцев Super mTouch встроен прямо в дисплей, и с помощью него можно разблокировать дисплей за несколько секунд.

Сердцем смартфона является восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675 6 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней. Система работает на базе фирменной оболочки Flyme7. Аккумулятора емкостью 4000 мАч должно хватить на весь день работы, а сама зарядка осуществляется с помощью сетевого адаптера mCharge мощностью 18 Вт.

Основной на 48 Мпикс с диафрагмой f/1,7, ультраширокоугольный на 8 Мпикс с диафрагмой f/2,2 и дополнительный на 5 Мпикс с диафрагмой f/1,9. Модель можно будет приобрести в четырех различных цветах: черный, оранжевый, синий и белый.

Meizu Note9

Meizu Note9 оснащен IPS дисплеем на 6,2 дюйма с разрешением 2244х1080 точек. Система функционирует на базе процессора Qualcomm Snapdragon 675 с 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, который также поддерживает зарядку mCharge.

Основная камера имеет два модуля камеры. Первый на 48 Мпикс с диафрагмой f/1,7 и вторая дополнительная дополнительная на 5 Мпикс с диафрагмой f/1,9. Фронтальная тоже достаточно неплохая и имеет разрешение в 20 Мпикс с диафрагмой, f/2,0. Модель доступна в черном, синем и белом цветах.

Цены

Meizu M10 с 3 Гбайт ОЗУ 32 Гбайт внутренней памяти— 11 990 рублей;

Meizu 16xs с 6 Гбайт ОЗУ 64 Гбайт внутренней памяти — 20 990 рублей;

Meizu 16xs с 6 Гбайт ОЗУ 128 Гбайт внутренней памяти— 22 990 рублей;

Meizu Note9 с 4 Гбайт ОЗУ 64 Гбайт внутренней памяти— 14 990 рублей;

Meizu POP2 — 5 990 рублей;

Meizu EP63NC — 7 490 рублей;

Официальные цены на все смартфоны и беспроводные наушники объявлены. Дата старта продаж еще неизвестна.