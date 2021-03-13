Mercusys представила двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi 6 роутер MR70X

Mercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi 6 роутер MR70X. Роутер оснащен технологией OFDMA и MU‑MIMO, они позволяют улучшить пропускную способность и увеличить количество подключений в четыре раза.

Четыре внешние антенны с высоким коэффициентом усиления, обеспечивают отличный сигнал во всём доме. Новинка предлагает защиту Wi-Fi сети благодаря новейшему стандарту шифрования WPA3. Кроме того, технология BSS Color маркирует пакеты данных точек доступа разным цветом и разграничивает их, пользователь получает возможность минимизировать помехи от соседних сетей и улучшить эффективность передачи в собственной сети.

Общая скорость роутера MR70X может достигать 1800 Мбит/с - до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц, гарантируя максимально быструю загрузку данных и доступ в интернет для компьютеров, смартфонов, игровых приставок и других устройств домашней сетевой экосистемы.

Двухдиапазонный роутер Mercusys MR70X доступен для заказа в магазинах электроники DNS по цене 3890 рублей.