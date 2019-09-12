Место в очереди за iPhone 11 стоит дорого

Как вы все знаете, обычно за первыми iPhone выстраиваются большие очереди, ведь люди хотят купить новый флагман за безумные деньги раньше всех. И иногда места в очередях на данное мероприятие продают за приличные деньги. Те, кто хотят купить смартфон, но не хотят стоять в очереди, довольно легко могут купить себе это место за деньги. Сейчас, в предверии выхода iPhone 11, очереди уже организованы и опытные пользователи продают свое место за 200 тысяч рублей. Только вдумайтесь — вы платите 200 тысяч рублей за то, чтобы чуть раньше зайти в магазин и купить смартфон еще за 90 тысяч. И что самое интересное — у этого есть спрос, люди действительно платят за это деньги. Вероятно, мания владеть новым смартфоном настолько покорила головы людей.