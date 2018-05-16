Международная версия Huawei Honor 10 получила 4 ГБ ОЗУ

Компания Huawei представила международную версию смартфона Honor 10, китайский дебют которого состоялся месяц назад. Если китайская версия могла похвастаться 6 ГБ оперативной памяти, то международная будет оснащаться только конфигурацией с 4 ГБ ОЗУ. Другим отличием новинки станут сервисы Google, которые не доступны китайским пользователям.

Смартфон также оснастили фирменным процессором Kirin 970, 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, 64/128 ГБ флэш-памяти (слота для карт SD не предусмотрено), двойной камерой из 16 Мп цветного и 24 Мп чёрно-белого модулей, 24 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица, качественной звуковой подсистемой ЦАП AK4376A, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Honor SuperChаrge, а также портом USB-C. Работает смартфон под управлением Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.1. Цена устройства в России составит 26 990 рублей и 29 990 рублей в зависимости от конфигурации.