Mi 11 Ultra станет первым смартфоном Xiaomi с сертификацией IP68

Компания Xiaomi наконец-то выпускает телефон, который является водонепроницаемым. Компания объявила, что Mi 11 Ultra будет иметь рейтинг IP68.

Смартфон будет водонепроницаем на глубине до 1,5 метров и будет работать до 30 минут. Компания также заявила, что в телефоне будет первый выпускной клапан для газа (гелия), позволяющий сбросить давление внутри устройства. Клапан выпуска гелия используется в профессиональных часах для дайвинга и позволяет дайверам сбросить давление, создаваемое молекулами газообразного гелия, попавшими в часы. Если не отпустить, давление может повредить часы и даже привести к отскоку циферблата.

На данный момент Xiaomi подтвердила, что в Mi 11 Ultra будет использоваться новая аккумуляторная технология, в которой в качестве анода используется оксид силикона. Ещё смартфон будет оснащен технологией охлаждения с переключением фаз (твердое тело-жидкость-газ) для более эффективного охлаждения.