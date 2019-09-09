Вице-президент и управляющий компании Xiaomi Индии Ману Кумар Джейн в своем аккаунте в Twitter указал,что Mi Band 4 дебютирует в Индии 17 сентября.

В Китае цена Mi Band 4 составляет 169 юаней (примерно 1700 рупий) за стандартную версию.

Ожидается, что Mi Band 4, выпущенный в Китае, будет оснащен 0,95-дюймовым цветным AMOLED-дисплеем с разрешением 120x240 пикселей и 2,5D защитой из стекла.

Добавление голосовых команд - это новая функция, которая может сделать Mi Band 4 чем-то больше, чем просто трекер активности.

Серия фитнес-браслетов от Xiaomi Mi Band уже несколько лет доступна в Индии. Mi Band, Mi Band 2 и Mi Band 3 - все они предлагают отличное соотношение цены и качества.

Первый Mi Band был простым трекером активности без дисплея - он мог рассчитывать шаги, измерять сон и обладал отличным временем автономной работы. Теперь Mi Band 4 в Китае добавил экран AMOLED и микрофон для голосовых команд.