Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition для спорта

Компания Xiaomi выпустила в свет беспроводные наушники Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition, которые предназначены для спортсменов. Довольно интересная штука, которая подходит для большинства пользователей из-за своей низкой стоимости. Наушники поставляются со специальной накладкой на затычке, которая цепляется за ваше ухо и устройство не будет выпадать даже при очень активном использовании. Про качество звучания говорить пока что рано, но батареи на 120 мАч хватит на 11 часов активной работы. Это шикарный показатель — хватит на целую неделю пробежек. Стоимость для России пока что не названа, зато из Китая вы можете купить продукт всего за 15 долларов. Будем надеяться, что будет бесплатная доставка из Поднебесной, чтобы быстренько заказать новинку и посмотреть на нее более пристально.