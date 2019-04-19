MiLi предлагает встроенное разрешение беспроводной зарядки

2019-04-19, Автор - Anna; Продукт - MiLi Table Mate, Furniture Mate; [6]
Компания MiLi занимается интеграцией беспроводной зарядки в практически любую поверхность столов не повреждая его.

MiLi Table Mate - это беспроводная зарядная станция, состоящая из передающей базы, которая может быть прикреплена к нижней стороне любой неметаллической поверхности стола, и круглый коврик, который размещается непосредственно над первой. Таким образом, практически любой стол можно превратить в зарядную станцию для телефонов, поддерживающих данную функцию. Система поддерживает толщину до 35 мм. Коврик, в котором используется магнитно-резонансная технология, может работать на расстоянии 6 мм от телефона. Это позволяет пользователю заряжать телефон на Table Mate прямо в чехле и не снимать его каждый раз.

Также у компании есть устройство Furniture Mate, который состоит из беспроводного зарядного модуля с USB-разъемом, который может быть встроен в изготовленные на заказ столы, чтобы разместить в них 2 или 3 зарядных станции подряд. Этот товар предназначается для тех, кто работает в сфере баров и ресторанов, а также понравится тем, кому необходимо место для быстрой и удобной зарядки устройств в домашних условиях.

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