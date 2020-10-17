Micromax может выпустить телефоны Helio G35 и Helio G85 в начале ноября

Согласно утечке, компания Micromax выпустит два телефона в первую неделю ноября.

По слухам, первый телефон будет оснащен чипсетом MediaTek Helio G35 и будет оснащен дисплеем HD + с диагональю 6,5 дюймов. Также было заявлено компании, что телефоны Micromax будут предлагать стандартные возможности Android, на которых не будет рекламы. Ещё компания заявляет, что смартфон Helio G35 получит стандартный Android-интерфейс. Название устройства пока не известно. В утечке упоминается, что базовая модель телефона будет иметь 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ для хранения данных, а также систему с двумя камерами на 13 + 2 мегапикселя. Модель с более высоким объемом 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ будет оснащена системой с тремя камерами на 13 + 5 + 2 мегапикселей. Питаться будет новинка от аккумулятора емкостью 5000 мАч.

Второй телефон будет работать на чипсете MediaTek Helio G85. Однако его название и другие характеристики пока не известны.

Комментарии и отзывы Helio G35/Helio G85
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