Micron Technology представила 232-слойную NAND-память

Компания Micron Technology сегодня объявила о начале массового производства первой в мире 232-слойной памяти NAND, созданной с использованием передовых инноваций для обеспечения выдающейся производительности решений для хранения данных. Новая 232-слойная NAND обеспечивает более высокую емкость и повышенную энергоэффективность по сравнению с предыдущими эпохами NAND. 232-слойная технология NAND от Micron обеспечивает высокопроизводительное хранилище, необходимое для поддержки передовых решений и услуг в режиме реального времени, необходимых в центрах обработки данных и автомобильных приложениях, а также для быстрого реагирования и погружения в мобильные устройства, бытовую электронику и потребительские компьютерные системы.

Этот технологический узел обеспечивает самую высокую в отрасли скорость ввода-вывода — 2,4 гигабайта в секунду (ГБ/с) — для удовлетворения потребностей в малой задержке и высокой пропускной способности рабочих нагрузок, ориентированных на данные, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, неструктурированные базы данных, аналитика в реальном времени и облачные вычисления. Эта скорость в два раза превышает скорость передачи данных самого быстрого интерфейса на 176-уровневом узле Micron. Интересно, как это в итоге повлияет на возможности современных смартфонов, компьютеров и ноутбуков, так как скорость передачи данных будет выше, как и объём памяти на одном чипе. Ждем первые устройства с такой памятью.
Transcend представила модули памяти DDR5 ECC DIMM с частотой…
Transcend анонсировала модули памяти DDR5 ECC DIMM. Модули памяти соответствуют стандартам JEDEC, предлаг…
Представлена оперативная память TEAMGROUP Industrial DDR5 с …
Компания TEAMGROUP разработала первые промышленные модули памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и анонсировала …
Компания Micron разработала серверную память DDR5 Server DRA…
Micron представляет новую серверную память DDR5 Server DRAM для центров обработки данных. По словам компа…
Samsung Electronics представляет модуль памяти CXL емкостью …
Samsung Electronics представляет первый в отрасли модуль памяти CXL емкостью 512 ГБ. …
ZALMAN представила премиальные радиаторы для памяти ZALMAN A…
Компания ZALMAN представила ZM_MH10, специальный набор радиаторов для модулей памяти, совместимый со стан…
Представлена игровая память Lexar ARES DDR5 OC и ARES DDR4 R…
Компания Lexar объявила о выпуске новой памяти Lexar ARES DDR5 OC и памяти ARES DDR4 RGB. Память ARES DDR…
Sabrent представила оперативную память Rocket DDR5 с частото…
Компания Sabrent представила оперативную память Rocket DDR5 с частотой 4800 МГц. …
Lexar представил память ARES DDR5 OC и ARES DDR4 RGB…
Компания Lexar объявила о выпуске новой памяти Lexar ARES DDR5 OC и памяти ARES DDR4 RGB для настольных П…
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГцОбзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГц
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor