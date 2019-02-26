Micron и Western Digital анонсировали карты памяти microSD емкостью 1 ТБ

На Mobile World Congress 2019 компании Micron и Western Digital представили свои карты MicroSD емкостью 1 ТБ. Micron анонсировала карту microSDXC UHS-I емкостью 1 ТБ, которая является первой в мире, использующей технологию NAND с 96-слойной трехмерной четырехъярусной ячейкой (QLC). Она обеспечивает скорость чтения до 100 МБ в секунду и скорость записи 95 МБ в секунду, что делает карту оптимальной для записи видео 4K, игровых приставок и фотосъемки в режиме серийной съемки. В настоящее время цены недоступны, и Micron заявляет, что ее карты microSD емкостью 1 ТБ появятся на полках магазинов во втором квартале.

Вскоре после анонса Micron компания Western Digital также представила MicroSD объемом 1 ТБ SanDisk Extreme UHS-I, который, по ее утверждению, является самым быстрым в мире со скоростью чтения до 160 МБ/с и скоростью записи до 90 МБ/с. Карта памяти SanDisk поступит в продажу в апреле по цене в $450 за 1 ТБ.