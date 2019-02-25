Компании Micron и Western Digital представили карты памяти microSD емкостью 1 ТБ, которые позволят вам значительно увеличить объем памяти вашего смартфона.

Продукты появятся вскоре после того, как Lexar начнет продавать первые в мире карты памяти SDXC емкостью 1 ТБ. Бренд SanDisk от Western Digital имеет преимущество перед конкурентом, поскольку его модель обеспечивает гораздо более высокую скорость чтения 160 МБ / с по сравнению со 100 МБ / с для Micron. Тем не менее, карта Micron, в которой используется новейшая четырехслойная технология QLC NAND 3D с четырьмя ячейками, может записывать немного быстрее со скоростью 95 МБ / с по сравнению с 90 МБ / с для своего конкурента. Micron еще не назвала цену своей собственной карты емкостью 1 ТБ, но она поступит в продажу во втором квартале 2019 года.