Micron и партнеры предоставят комплексные решения GDDR6

Micron, Rambus, Northwest Logic и Avery Design рассказала об своих усилиях по предоставлению комплексного решения для GDDR6, самой быстрой дискретной памяти в мире.Это первое в своем роде решение позволило бы использовать GDDR6 в современных приложениях, таких как высокопроизводительные сети, автономные транспортные средства, искусственный интеллект и инфраструктура 5G. Предыдущие поколения памяти GDDR, включенные производителями графических процессоров, были ориентированы исключительно на рынок графики. Хотя это позволило графическим и игровым консолям использовать преимущества существенного преимущества производительности, предлагаемые GDDR, другие приложения не могли работать, потому что необходимые строительные блоки были недоступны.